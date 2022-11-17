Воробьев о поражении от «Автомобилиста»: «Металлург» был лучше «5 на 5». Прилично потренировались в меньшинстве»
Илья Воробьев высказался после поражения от «Автомобилиста» в овертайме.
Екатеринбургская команда одержала победу со счетом 4:3.
«Хорошая игра, как и ожидалось. «Пять на пять» мы были лучше. Столько в меньшинстве потренировались довольно прилично. Столько удалений, в этом была разница.
Знали, что у «Авто» хорошее большинство, не надо было хватать столько удалений», – сказал главный тренер «Металлурга».
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