Воробьев о поражении от «Автомобилиста»: «Металлург» был лучше «5 на 5». Прилично потренировались в меньшинстве»

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Илья Воробьев высказался после поражения от «Автомобилиста» в овертайме.

Екатеринбургская команда одержала победу со счетом 4:3.

«Хорошая игра, как и ожидалось. «Пять на пять» мы были лучше. Столько в меньшинстве потренировались довольно прилично. Столько удалений, в этом была разница. 

Знали, что у «Авто» хорошее большинство, не надо было хватать столько удалений», – сказал главный тренер «Металлурга».

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