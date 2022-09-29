Сушинский о том, станет ли КХЛ слабее, если уедут североамериканцы: «Конечно. Зачем же мы их зовем? Это качественные игроки»

высказался о возможном отъезде североамериканских игроков из КХЛ.

Ранее США и Канада призвали своих граждан уехать из России.

«Станет ли от этого КХЛ слабее? Конечно. Зачем же мы их зовем? Чтобы они увеличивали популярность КХЛ. Это качественные игроки, а не все подряд.

Молодежь? Я уже много раз говорил, что молодежь потянется к сильнейшим. А то, что там открывают, закрывают, делают лимит на легионеров... В НХЛ же нет лимита – сколько хочешь бери. Растут игроки, и канадские, и американские играют – и никуда не деваются. Есть конкуренция, есть настоящая борьба. Конкуренция ведь и поражает спрос»», – сказал бывший игрок сборной России.

В МИД Канады призвали своих граждан уехать из России и Беларуси. В КХЛ играют 48 канадцев

Посольство США рекомендует гражданам страны немедленно покинуть Россию. В клубах КХЛ выступают 10 американцев