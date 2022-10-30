Управляющий директор КФХ Андрей Сачук прокомментировал ситуацию вокруг легионеров в чемпионате Казахстана, а также напомнил, сколько времени на льду должен провести казахстанский голкипер по ходу сезона.

— Во всех лигах легионеры должны присутствовать. Они дают стимул для наших хоккеистов. Мы полностью исключить их не можем, но с каждым годом увеличиваем количество казахстанских игроков.

В этом году в чемпионате Казахстана принимает участие 12 команд, и найти качественных казахстанцев в таком количестве не представляется возможным. Мы должны понимать, что лига должна быть интересной и смотрибельной для телезрителей, поэтому есть такой лимит — 11 человек.

Касательно казахстанских вратарей, каждый клуб в этом сезоне обязан в своей заявке иметь голкипера с паспортом Казахстана. Он должен отыграть не менее 50 процентов игрового времени всех матчей.

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