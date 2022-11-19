Защитник «Северстали» Пыленков о 9-м месте: «Нужно набирать очки в каждом матче и выходить в плей-офф»

оценил поражение «Северстали» от (1:2 ОТ).

После 32 игр череповчане занимают в таблице Запада 9-е место.

– Игра была равная. Обидно, что проиграли. Играли до последней секунды, но чуть-чуть не повезло в концовке.

Итог выездной серии неудовлетворительный для нас. Нужно побеждать, набирать очки в каждом матче. Нужно выходить в плей-офф. Работаем дальше.

– Проводишь уже второй матч за «Северсталь». Поделись своими впечатлениями.

– Все – тренеры, персонал, игроки – приняли меня очень хорошо. Спасибо им за это. Все только начинается, – сказал защитник .