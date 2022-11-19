Ю Сато о голе «Северстали» за 0:01 до конца овертайма: «Хорошо, что я не видел табло и не думал об этих секундах. Принимали решения быстро»

рассказал о победе «Торпедо» над «Северсталью» (2:1 ОТ).

«В прошлой игре в Балашихе уступили в овертайме, а сегодня выиграли в дополнительное время. Мы хотели дома показать, что умеем играть и побеждать за пределами основного времени. Назовем это реваншем. Тем более там были полупустые трибуны, а здесь — родные, полные!

Что касается моего гола, то да, я знал, что попаду! Стеклов мне отдал, я услышал: «Давай сам!», скинул назад на Игоря [Ларионова], а он мне обратно, и я попал. Хорошо, что я не видел табло и не думал об этих секундах (гол был забит за 0,01 секунды до конца овертайма – прим. Sports.ru), принимали решения быстро. Это был очень важный гол, и я рад!

Видел ли я плакат болельщиков на японском языке? Конечно! Там было написано «Давай, !» Написано без ошибок, я заценил! Передаю привет этим болельщикам, которые нарисовали плакат, заморочились, и у них классно получилось.

Я не перестану повторять, что у нас лучшие болельщики, я нигде больше таких не видел. Они невероятные!» – сказал нападающий «Торпедо».