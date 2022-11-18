Форвард «Торпедо» Гончарук забил в шестом матче подряд. У него 15 голов в 29 играх сезона КХЛ

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Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук продлил голевую серию до шести матчей.

Нижегородская команда обыграла «Северсталь» (2:1 ОТ) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Гончарук отметился заброшенной шайбой во втором периоде. В последних шести играх на счету 23-летнего форварда восемь голов.

В общей сложности Сергей забросил 15 шайб в нынешнем сезоне. Он находится в пятерке лучших снайперов чемпионата КХЛ.

Гончарук записал на свой счет 19 (14+5) баллов в 29 играх. Его подробную статистику можно изучить здесь.

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