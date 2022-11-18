Крылов о «G-Drive Арене»: «Мы лучшие во всем. Обогнали Петербург за один месяц. Омичи могут гордиться, что у них есть такой объект»

Александр Крылов высказался о «G-Drive Арене» в Омске.

«Конечно же, я знаю про посещаемость, мы следим за всеми показателями – и, как я с самого начала сказал, они очень обнадеживающие: деньги, которые мы зарабатываем, позволяют содержать нам нашу недешевую арену.

Мы сравнивали по всем показателям «G-Drive Арену» с другими аренами КХЛ, мы лучшие во всем. Обогнали Петербург за один месяц. Омичи могут гордиться, что у них есть такой объект, который они с удовольствием посещают.

Что касается самой арены, есть много моментов, которые мы хотим доделать, но, например, скорость обслуживания точек питания сделала огромный шаг вперед. Заказ через терминалы – это отличная идея, занимает считанные минуты, вчера сам пробовал сделать заказ, всем рекомендую. Омичи пока мало ими пользуются, но советую попробовать – это правда сокращает время от заказа до получения. И да, такого нет ни в одной арене КХЛ», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».