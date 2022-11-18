Александр Крылов: «G-Drive Арена» выйдет на самоокупаемость в ближайшее время»

сообщил, что выйдет на самоокупаемость в ближайшее время.

«Подвели результаты первого месяца работы самой арены. По финансовым показателям уже сейчас можно заявить, что «G-Drive Арена» в ближайшее время выйдет на самоокупаемость. Это значит, что ее эксплуатация будет обходиться меньше, чем доход от продажи билетов, атрибутики и работы фудкортов.

Следующий год будет более успешным, в этом мы не рассчитывали на концерты и нехоккейные спортивные мероприятия, а вот в следующем, полагаю, мы будем в стране одни из ведущих по показателю утилизации арены – то есть ее занятости в году», – сказал председатель совета директоров .