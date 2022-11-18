Крылов о Кравеце: «В «Авангарде» изменился вайб, как модно говорить. Меня подкупила его воспитанность, он умеет донести мысли до игроков»

поделился мнением о .

Ранее стало известно, что специалист утвержден главным тренером «Авангарда».

«Первое, что меня подкупило, – его воспитанность. Он из Санкт-Петербурга, нам было о чем поговорить, у него долгий профессиональный путь, через Северную Америку, он хорошо говорит по-английски, хорошо разговаривает, умеет донести мысли до игроков – те, которые помогают им меняться и раскрываться.

Как модно сейчас говорить, изменился вайб в команде. Он успешно со всем этим справляется, плюс появились помощники, которые справляются со своими направлениями, тот же самый тренер по защитникам. Видимо, этой команде подходит такой профиль тренера, будем надеяться, я прав», – сказал председатель совета директоров .