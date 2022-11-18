Кравец утвержден главным тренером «Авангарда», советник Крылова Рашид Хабибулин стал генменеджером клуба
Михаил Кравец утвержден в должности главного тренера «Авангарда».
Кроме того, новым генеральным менеджером клуба был назначен Рашид Хабибулин.
«18 ноября в Омске состоялся совет директоров ХК «Авангард», по итогам которого Михаил Кравец был утвержден в должности главного тренера команды КХЛ. Кроме того, совету директоров был представлен новый генеральный менеджер клуба Рашид Хабибулин», – говорится в сообщении клуба.
10 октября омский клуб КХЛ уволил Дмитрия Рябыкина и назначил Кравеца исполняющим обязанности главного тренера.
Хабибулин с 2019 года занимает должность селекционера «Авангарда» и советника председателя совета директоров клуба Александра Крылова.
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