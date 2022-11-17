Кравец о победе над «Сочи»: «Может, переборщили с психологией, «Авангард» был закрепощен немного. Демченко играет, не будем ничего менять»

поделился мыслями о победе «Авангарда» над (5:4 ОТ).

– Было всем видно, что очень непростая игра. Соперник играет очень хорошо, не переживает, нет на нем никакого давления.

Мы с ребятами разговаривали о том, что «Сочи» уверенно играет последние матчи, набирает очки. В плане психологии старались ребят подвести. Может быть, действительно где-то и переборщили, немного мы были закрепощены. Первый период был совсем неудачный.

Слава Богу, что забили очень важный гол в раздевалку. Эмоции от этого выросли. Я считаю, что второй и третий периоды отыграли достаточно уверенно.

Такие победы идут в копилочку. До плей-офф еще почти половина сезона, на данном этапе такие победы помогают ребятам, придают уверенности.

– Будем ли пробовать в воротах?

– получает большую нагрузку, он с ней, молодчик, справляется. Мы должны поблагодарить его. Хорошо, что ребята ему помогают. На данном этапе Василий играет, и, думаю, не будем ничего менять.

– Ждать ли Кристиана Яроша в игре с «Ак Барсом»?

– Он еще не совсем готов, не хотим рисковать, чтобы он опять получил травму. Думаю, будем готовить его к «Спартаку», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .