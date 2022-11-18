Крылов про уход Рябыкина: «Он пытался повторить систему Хартли, а копирование – это плохо, надо привносить свое»

высказался об отставке с поста тренера «Авангарда».

«Тренерский штаб, который начинал работу, не сумел создать те условия, которые бы позволили хоккеистам раскрываться в полной мере. Это то, что видел я.

Он пытался повторить систему Хартли, а копирование – это все-таки плохо, надо привносить свое, свои, характерные для каждого тренера, взгляды. Эти два момента не позволили команде стать единым целым.

Что касается его ухода, я не вижу оснований думать о том, что это скандальный уход. Дмитрий ушел, не справившись с поставленной задачей. У нас состоялся серьезный разговор, в котором я сказал ему, что главный навык тренера – это быть мотиватором. У него должны быть сильные помощники в конкретных направлениях, а сам он должен был прежде всего заниматься мотивацией.

Как? Нужно иметь уважение, он заслуженный игрок, а тренер – это то, что видят игроки здесь и сейчас. Складывается это из того, что тренер говорит в раздевалке и СМИ, это очень важно, потому что оно возвращается ему в уши через игроков, которые все это видят и читают. К сожалению, он не преуспел в этом, поэтому и атмосферы в команде не было», – сказал председатель совета директоров .