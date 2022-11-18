Крылов об уходе Волкова: «Последние месяцы словно не было контроля, в том числе с вратарями. Это первый раз, когда я серьезно вмешался»

высказался об уходе с поста генменеджера «Авангарда».

«Я считаю, что это чисто эмоциональное решение, я не знаю, как к этому относиться, но в любом случае к любому решению надо относиться с уважением. Но сама форма…

Его интервью, которое было опубликовано до того, как было объявлено официально, оно позволяет мне сделать вывод, что это все-таки эмоции. Откровенно вам говорю, что я не вмешивался в работу по формировании состава, пока работал Волков, только помогал там, где у него не получалось решить вопрос самому, например, в случае с Ткачевым.

Но то, что творилось последние месяцы, – словно не было уже никакого контроля. В том числе в том, что касается вратарской линии, и это был первый раз, когда я серьезно вмешался. Думаю, на этом можно закрыть тему», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Алексей Волков: «Не согласен с вето на подписания Максвелла и Гудачека. Селекционный комитет дал ощущение, что моим решениям не доверяют, а критика – на мне»

Волков об «Авангарде»: «Заметил тенденцию откладывания важных решений. Крылов назначил Рябыкина, мое мнение не приняли. Кравец – мой кандидат»