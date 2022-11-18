Форвард СКА Комаров дисквалифицирован на 3 матча за удар Евсееву в колено

Нападающий СКА Никита Комаров дисквалифицирован на три игры.

Соответствующее решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ, рассмотрев эпизод матча – СКА (5:2).

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего СКА Никиту Комарова по п.1.7. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар соперника коленом), дисквалифицировать на три матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте лиги.

Напомним, во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ Комаров в средней зоне нанес удар коленом в колено 18-летнему защитнику «Ак Барса» .