Форвард СКА Комаров получил 5+20 за удар 18-летнему Евсееву в колено в игре с «Ак Барсом»

был удален до конца матча с «Ак Барсом».

Нападающий СКА получил большой дисциплинарный штраф во втором периоде игры Фонбет чемпионата .

В средней зоне Комаров нанес удар колено в колено 18-летнему защитнику .

После видеопросмотра эпизода арбитры удалили форварда питерской команды до конца игры.

Инцидент произошел в конце второго периода. В третьем отрезке матча Евсеев не смог вернуться в игру из-за повреждения.