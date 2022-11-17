Форвард СКА Комаров получил 5+20 за удар 18-летнему Евсееву в колено в игре с «Ак Барсом»
Никита Комаров был удален до конца матча с «Ак Барсом».
Нападающий СКА получил большой дисциплинарный штраф во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.
В средней зоне Комаров нанес удар колено в колено 18-летнему защитнику «Ак Барса» Никите Евсееву.
После видеопросмотра эпизода арбитры удалили форварда питерской команды до конца игры.
Инцидент произошел в конце второго периода. В третьем отрезке матча Евсеев не смог вернуться в игру из-за повреждения.
Комментарии