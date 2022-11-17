Форвард СКА Комаров получил 5+20 за удар 18-летнему Евсееву в колено в игре с «Ак Барсом»

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Никита Комаров был удален до конца матча с «Ак Барсом».

Нападающий СКА получил большой дисциплинарный штраф во втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

В средней зоне Комаров нанес удар колено в колено 18-летнему защитнику «Ак Барса» Никите Евсееву.

После видеопросмотра эпизода арбитры удалили форварда питерской команды до конца игры.

Инцидент произошел в конце второго периода. В третьем отрезке матча Евсеев не смог вернуться в игру из-за повреждения.

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