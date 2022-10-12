Разин о критике со стороны болельщиков: «Стараюсь ответить на претензии. Не посылаю людей, а спокойно объясняю. Где-то могу подколоть, без юмора тяжело»

рассказал о том, почему отвечает на критику болельщиков в соцсетях.

«У каждого человека есть свое мнение, и я не могу быть для всех хорошим. Это нормально! По возможности, стараюсь ответить на те претензии или недовольство, которые высказываются. Благо, есть где, есть свой, скажем так, рупор.

Почему это делаю? Иногда нужно отвлечься от текущих дел, перезагрузиться, а тут есть такая отличная возможность поспорить. Причем я не отвечаю грубо, не посылаю людей, а спокойно объясняю. Ну а что, было бы лучше, если бы я закрывался от всех и молчал? Да, возможно, непосредственно те, кто критикует меня, и не поймут, не примут мой ответ.

Но ведь эту информацию читают и другие болельщики «Северстали», а им тоже интересно знать, что происходит в команде, клубе. Тем более, это этих людей гораздо больше, чем тех, кто пишет гадости.

Где-то отвечаю в шуточной форме, где-то, наоборот, серьезно, чтобы донести до людей правду. И вижу, что болельщикам это интересно, не случайно у меня достаточно подписчиков, для хоккея это точно хорошие цифры.

Почему не стесняюсь шутить в постах? Потому что я – такой, могу подколоть, стараюсь с юмором относиться к жизни, ведь без него тяжело», – рассказал главный тренер .