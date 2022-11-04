Разин – болельщику о своих постах в телеграме: «Думаете, я медитирую перед игрой? Установку дал, смотрю хоккей, читаю новости, команда разминается»

рассказал, что делает перед матчами «Северстали».

Специалист в своем телеграм-канале ответил фанату, выразившему недовольство публикациями Разина перед игрой с «Сочи» (5:4 Б).

«Я в шоке, у вас матч через час, а вы в телеге тут веселитесь. Подход к работе супер», – написал болельщик в комментариях к посту тренера.

«Собрание провел. Установку дал. Состав написал. Смотрю хоккей. Читаю новости. Команда разминается.

Вы думаете, я медитирую перед игрой?» – ответил главный тренер .

«Северсталь» отыгралась с 1:3 и победила «Сочи» по буллитам, прервав серию поражений из 6 матчей