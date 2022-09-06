Жена Разина о перепалке с фаном «Северстали»: «Мой лысый – шикарный тренер! Отвечать буду что хочу и кому хочу. Вообще пофигу на заголовки»

Жена Андрея Разина отреагировала на интерес медиа к ее перепалке с фаном «Северстали».

«Немного обозначу все-таки… Итак, вчера… А что вчера, собственно? Ну ответила я болельщику! Ну резко ответила, дальше что??? Как захотела, так и ответила, – это во-первых.

Во-вторых! Знаете что, дорогие хоккейные издания, что-то вы не особо копировали мои комментарии или сторис, когда, например, моему сыну косвенно угрожали в Череповце; когда мне лично писали (и говорили тоже) гадости за проигранные игры команды; когда хамы подходили и давали «советы», высказывали претензии по игре из серии: «А что это твой лысый в большинстве этого не ставит» и т. д.

Когда мы сидели с детьми на трибунах, а рядом постоянно трехэтажный мат звучал в адрес игроков, тренеров, жен игроков (удивительно, но факт! «Проститутками» мы были все в глазах болельщиков! Девочки, знайте).

Так вот, дорогие СМИ: мой лысый – шикарный тренер, это раз!

Я буду отвечать что хочу и кому хочу, это два, и вообще пофигу, с какими заголовками вы там это скопируете.

На трибунах с детьми мы больше не сидим, это три! Верим в команду и во всех игроков до единого, это четыре!

И да, большинство болельщиков ХК «Северсталь» адекватные, приятные люди, искренне переживающие за нашу команду, это пять.

До новых встреч на хоккее, друзья», – написала Татьяна Разина в своем телеграм-канале.

Жена Разина – болельщику «Северстали» на вопрос про усиление: «Такие, сука, все умные! Задачи повышаются с каждым сезоном, а бюджет – нет»