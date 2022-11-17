Ротенберг об Александре Горшкове: «Все современные успехи наших фигуристов – его заслуга. Покойтесь с миром, легендарный чемпион»

считает Александра Горшкова гением и новатором фигурного катания.

Президент Федерации фигурного катания России умер в возрасте 76 лет.

«Сегодня ночью ушел из жизни Александр Горшков. Прославленный фигурист, настоящий гений и новатор фигурного катания.

В паре с Людмилой Пахомовой в 1976 году он стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду и в целом был тем, кто изобрел танцы на льду в их современном виде.

В последние годы Александр Георгиевич руководил Федерацией фигурного катания России. Все современные успехи наших фигуристов – это его заслуга.

Покойтесь с миром, легендарный чемпион, настоящая эпоха нашего фигурного катания», – написал главный тренер и первый вице-президент Федерации хоккея России.