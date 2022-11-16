Ротенберг про заявление о том, что СКА станет сильнее после 3 поражений: «Это принцип нашей работы – отвечать за свои слова»

сказал, что принцип работы СКА – отвечать за свои слова.

Клуб из Санкт-Петербурга разгромил минское (7:2), прервав серию из трех поражений подряд.

– После матча с «Сибирью», вы сказали, что СКА станет сильнее. Это были слова на дальнюю перспективу или о сегодняшнем матче? Такого результативного третьего периода не было 11 лет.

– Это принцип нашей работы – отвечать за свои слова. Огромная благодарность ребятам, всей команде. Я, конечно, могу говорить, мотивировать, помогать, делать все возможное, но это ребята и их правильная реакция. Тренерскому штабу удалось найти правильные сочетания. Как говорится – попасть в елочку.

Благодарность всем – штабу, персоналу, ребятам, команде. Нет предела совершенству – мы хотим идти вперед. Важный фактор, что мы забиваем столько голов за один период. Но игра длится 60 минут. Мы видим серьезный потенциал. Нужно работать, засучив рукава.

Понимаем, что нам нужно делать и куда мы идем. Благодарность и медицинскому штабу – ведется серьезная работа. Вернулись ребята – Волков, Николаев и Бучельников сыграли. Такая победа добавляет энергии, – сказал главный тренер .