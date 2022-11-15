Ротенберг о результатах на выезде: «Были поклевки, не хватило свежести. С «Сибирью» лучший 3-й период – все 20 минут шайбой владели, соперник ее не коснулся вообще»

Роман Ротенберг объяснил три поражений подряд СКА на выезде.

Питерцы проиграли (1:3), (1:2 ОТ) и (2:3).

Вернувшись в Санкт-Петербург, СКА обыграл минское со счетом 7:2.

– С чем можно связать слабые результаты на Дальнем Востоке и в Сибири? Это невезение или вы чем-то остались недовольны?

– Эту ситуацию можно рассматривать по-разному. У нас строится команда. Мы не можем создать стрессовую ситуацию искусственно. А именно в таких ситуациях команда выходит на новый уровень.

Это происходит во время сезона – чем раньше, тем лучше. Можно сравнить выезд с нашей предсезонкой – тяжелейшие сборы с перелетами, с разными вирусами.

До сих пор многие ребята болеют – грипп, в самолете все это передается. Тренерский штаб тоже болел – выходили на антибиотиках и работали. Такие ситуации бывают – у нас большой опыт.

У меня раньше тоже были такие ситуации. Когда играешь седьмой матч серии плей-офф, то надо вытаскивать из себя все силы и играть на пределе, несмотря ни на что. На фоне усталости нужно уметь правильно играть на команду, выполнять задания.

В таких стрессовых ситуациях мы видим наши слабые места. Увидели их и откорректировали. Результат видим сейчас, но есть над чем работать дальше – это постоянный процесс, и он продолжается.

Взяли боевой балл, мы рады любому очку – была проделана большая работа. Проверили разные схемы – «шесть на четыре», «шесть на пять».

Мы хорошо играли, были поклевки, но не хватило свежести, чтобы забить. Третий период в Новосибирске – это был наш лучший период в сезоне. Соперник вообще не коснулся шайбы. Мы все 20 минут владели шайбой в зоне «Сибири». Надо забивать – за владение не дают очки.

Мы откорректировали эти моменты – вы видели, что сегодня реализация была на другом уровне. Понятно, что это связано с тем, что мы играли дома. Все ребята хорошо настроились, к нам вернулись хоккеисты, которые были травмированными.

В то же время у нас до сих пор много игроков, которые не могут принимать участие в матчах. Надеемся на них в следующей игре. Работа продолжается – это длинный путь. Главное – работать по нарастающей, – заявил главный тренер .