Ротенберг о Гусеве: «Очень рады, что Никита набирает обороты. Он может играть в разы лучше. Знаем, как над этим работать»

заявил, что Никита Гусев может улучшить свою игру.

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с минским (7:2) форвард набрал 4 (1+3) очка – столько же, сколько в предыдущих 5 матчах сезона.

– У Никиты Гусева сегодня 1+3. Можно сказать, что он возвращает былой уровень?

– Придерживаюсь своих принципов – хочу отметить всю команду. Помню момент, когда Гусев перешел в СКА из «Югры». Он может играть в разы лучше. Знаем, как над этим работать. Это надо делать вместе. Мы много разговариваем. Уверен, что мы все вместе можем играть намного лучше – все наши хоккеисты.

Очень рады, что Гусев набирает обороты. Это хоккеист, который может делать разницу. Но победа – заслуга всей команды. Один в поле не воин. Идет серьезная командная работа. Одни таскают рояль, а другие на нем играют. Хорошо, когда те, кто таскает, тоже играют.

Мы будем к этому стремиться. А сегодня надо отметить, что все четыре звена, все семь защитников и вратари сделали всю работу на отлично. Это повод порадоваться, но впереди много работы, – заявил главный тренер клуба из Санкт-Петербурга.