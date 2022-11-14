Ротенберг о Самонове и Пыленкове: «Никаких вопросов по самоотдаче. Еще не раз встретимся на льду и поработаем вместе на благо российского хоккея!

Теги Северсталь СКА КХЛ Роман Ротенберг Александр Самонов Владислав Подъяпольский Даниил Пыленков Хоккей

Роман Ротенберг высказался об обмене Александра Самонова и Даниила Пыленкова.

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«Сегодня нашу команду покидают Александр Самонов и Даниил Пыленков. Саша провел с нами три года, Пыля присоединился к нам в прошлом сезоне.

Парни молодцы, к ним нет никаких вопросов по самоотдаче, спасибо им за все и удачи! Уверен, что мы еще не раз встретимся на льду и поработаем вместе на благо российского хоккея!

Влад, добро пожаловать в Петербург, в команду, в наш дружный коллектив! Впереди много работы!» – написал главный тренер СКА.

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