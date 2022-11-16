Плющев об «Ак Барсе»: «Червоточину не надо было допускать. Делили на своих и чужих, великих и не великих. Команда – это команда»

Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации в «Ак Барсе».

– У три поражения подряд, потом игра дома со СКА. Как думаете, рекордная серия из шести поражений подряд будет побита?

– Мне сложно как-то объяснить эту ситуацию во всех ее деталях. Все-таки незавидное положение у «Ак Барса». Никто не предполагал в начале сезона такие серьезные сложности. Предполагали, что сложности будут, но не до такой степени.

Я думаю, что вопрос стоит именно таким образом, как он стоял раньше: психологическое состояние команды, создание коллектива и нормализация обстановки внутри коллектива. То, что там ребята умеют играть, ни у кого не вызывает сомнений. Нет такого слаженного коллектива и ударного кулака, который бы мог решать задачи, – это видно налицо.

Сейчас Знарок пытается отдельными решениями закрыть бреши, которые существуют, но вы знаете, так быстро все это дело не решается. Червоточина, которая завелась, ее надо было раньше исправлять, а в принципе ее не надо было допускать. Когда делили на своих и чужих, на великих и не великих. Команда – это команда, которая в состоянии все решать.

Сумеет ли справиться тренерский штаб, сумеют ли понять игроки, что не надо никому доказывать, кто из них круче, а надо выходить и хорошо делать свою работу? – сказал заслуженный тренер России.