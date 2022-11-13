Сафонов о 3-м периоде с «Авангардом»: «Ничего не случилось. Пропустили невынужденный третий гол, может, просели психологически»

ответил на вопросы после поражения от (3:4).

– Сорвался камбэк. Что произошло с командой в третьем периоде?

– Ничего не случилось. Пропустили невынужденный третий гол, может, просели психологически. Надо будет посмотреть игру. Тренеры разберут, подскажут, где были ошибки.

– Сегодня ты вышел на игру с ассистентской нашивкой. Насколько это повлияло на твою игру?

– Я узнал об этом только перед выходом на лед. Это, безусловно, большое доверие со стороны тренеров. В остальном надо продолжать работать.

– Во втором периоде отдали много сил. Не показалось ли, что именно физики не хватило в концовке?

– Я бы не сказал. У нас во втором периоде было много большинства. Если бы больше реализовали, игра бы сложилась совсем по-другому.

– По личным ощущениям, вы не просели в третьем периоде?

– Я – нет. Это игра, все бывает. Могут и сравнять, и повести в счете, надо продолжать работать. И нужно верить в себя, свои силы, в своих партнеров. Надо больше давить, тогда и результат будет, – сказал нападающий .