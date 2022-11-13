«Ак Барс» проиграл 17 из 29 матчей в сезоне КХЛ. Команда Знарка пропустила 14 шайб в трех последних играх

«Ак Барс» проиграл 17 из 29 матчей в нынешнем сезоне .

Команда тренера Олега Знарка уступила (3:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. После двух периодов казанцы лидировали в счете 3:2.

Это поражение клуба из Татарстана стало третьим подряд. До этого проиграл «Нефтехимику» (3:4 ОТ) и «Торпедо» (4:6). В трех последних встречах казанцы пропустили 14 шайб.

В этом сезоне «Ак Барс» проиграл 17 матчей (12 из них – в основное время). У команды в активе 12 побед (6 из них – в основное время).

Казанская команда занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, имея на своем счету 29 баллов в 29 играх.