«Авангард» обыграл «Ак Барс», уступая 2:3 после двух периодов. Это 7-я победа подряд

«Авангард» продлил победную серию до семи матчей.

Команда тренера одержала волевую победу над (4:3) на выезде в матче Фонбет чемпионата .

После двух периодов омичи уступали со счетом 2:3, но в третьем периоде забросили две шайбы, которые позволили команде набрать два очка.

На 47-й минуте счет сравнял , а победная шайба на счету Алекса Бродхерста, забросившего на 57-й минуте.

одержал седьмую победу подряд. Серия «ястребов» с набранными очками продлилась до десяти игр.

Команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 30 играх.