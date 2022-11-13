«Авангард» обыграл «Ак Барс», уступая 2:3 после двух периодов. Это 7-я победа подряд

Теги Ак Барс Авангард КХЛ Михаил Кравец Владимир Брюквин Алекс Бродхерст Хоккей

«Авангард» продлил победную серию до семи матчей.

Команда тренера Михаила Кравеца одержала волевую победу над «Ак Барсом» (4:3) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

После двух периодов омичи уступали со счетом 2:3, но в третьем периоде забросили две шайбы, которые позволили команде набрать два очка.

На 47-й минуте счет сравнял Владимир Брюквин, а победная шайба на счету Алекса Бродхерста, забросившего на 57-й минуте.

«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Серия «ястребов» с набранными очками продлилась до десяти игр.

Команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 30 играх.

Ак Барс – Авангард 3:4 (1:2, 2:0, 0:2)
Дата проведения
13 ноября, 16.30, «Татнефть-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 9 Буше (Бродхерст, Найт)
0:2 – 11 Грицюк (Малыхин, Толчинский)
1:2 – 14 Войнов (Евсеев)
2:2 – 29 Семенов (Галимов, Лямкин)
3:2 – 38 Адамчук (Воронков)
3:3 – 47 Брюквин (Береглазов, Телегин)
3:4 – 57 Бродхерст (Грицюк)
Вратари: Билялов 14/16, Мифтахов 6/8 – Демченко 26/29.

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