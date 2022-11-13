«Авангард» обыграл «Ак Барс», уступая 2:3 после двух периодов. Это 7-я победа подряд
«Авангард» продлил победную серию до семи матчей.
Команда тренера Михаила Кравеца одержала волевую победу над «Ак Барсом» (4:3) на выезде в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
После двух периодов омичи уступали со счетом 2:3, но в третьем периоде забросили две шайбы, которые позволили команде набрать два очка.
На 47-й минуте счет сравнял Владимир Брюквин, а победная шайба на счету Алекса Бродхерста, забросившего на 57-й минуте.
«Авангард» одержал седьмую победу подряд. Серия «ястребов» с набранными очками продлилась до десяти игр.
Команда занимает шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 35 очков в 30 играх.
- Дата проведения
- 13 ноября, 16.30, «Татнефть-Арена»
- 0:1 – 9 Буше (Бродхерст, Найт)
- 0:2 – 11 Грицюк (Малыхин, Толчинский)
- 1:2 – 14 Войнов (Евсеев)
- 2:2 – 29 Семенов (Галимов, Лямкин)
- 3:2 – 38 Адамчук (Воронков)
- 3:3 – 47 Брюквин (Береглазов, Телегин)
- 3:4 – 57 Бродхерст (Грицюк)
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