«Через меня вопрос? Сейчас сбегаю спрошу, я не готов вмешиваться в эту работу». Знарок о заменах вратаря

прокомментировал замену вратаря по ходу матча с .

Казанский клуб проиграл игру со счетом 3:4.

Голкипер Амир Мифтахов начал матч в качестве стартового вратаря, но, пропустив две шайбы, был заменен в первом периоде на .

– Очередная замена вратаря. Нет ли опасения, что этот момент психологически на них скажется?

– Я еще раз повторяюсь, что у нас есть тренер по вратарям.

– Но и к нему вопрос, через вас.

– Через меня? Сейчас сбегаю спрошу у него (смеется).

– А как вы сами думаете?

– Я не готов вмешиваться в эту работу. Там другая психология, вы же понимаете.

– Такая молодая вратарская бригада – это не риск? Они часто ошибаются.

– У нас и защитники ошибаются, и нападающие. Когда вратарь ошибается, это уже заключительный момент. У нас хорошие вратари, – сказал главный тренер .