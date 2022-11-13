«Через меня вопрос? Сейчас сбегаю спрошу, я не готов вмешиваться в эту работу». Знарок о заменах вратаря
Олег Знарок прокомментировал замену вратаря по ходу матча с «Авангардом».
Казанский клуб проиграл игру со счетом 3:4.
Голкипер Амир Мифтахов начал матч в качестве стартового вратаря, но, пропустив две шайбы, был заменен в первом периоде на Тимура Билялова.
– Очередная замена вратаря. Нет ли опасения, что этот момент психологически на них скажется?
– Я еще раз повторяюсь, что у нас есть тренер по вратарям.
– Но и к нему вопрос, через вас.
– Через меня? Сейчас сбегаю спрошу у него (смеется).
– А как вы сами думаете?
– Я не готов вмешиваться в эту работу. Там другая психология, вы же понимаете.
– Такая молодая вратарская бригада – это не риск? Они часто ошибаются.
– У нас и защитники ошибаются, и нападающие. Когда вратарь ошибается, это уже заключительный момент. У нас хорошие вратари, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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