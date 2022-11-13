Знарок о пропущенных голах в концовках: «Индивидуальная ошибка, спросите причину у человека. Не меня – это же не я ошибку совершаю»

назвал причину поражения от .

проиграл матч со счетом 3:4, ведя 3:2 по ходу игры, но пропустив два гола в третьем периоде.

– Жалко проигрывать такой матч. Впереди неплохо играли, моменты создавали. Индивидуальные ошибки привели к поражению.

– Как оцените физическое состояние в третьем периоде? Потому что во втором было много агрессии. А в третьем – ощущение, что больше доминировал «Авангард».

– Я думаю, что вы ошибаетесь. Мы 10 минут играли в три тройки. Если бы я почувствовал, что было плохое физическое состояние, то мы бы этого не делали бы.

– Почему не играл ?

– Травмирован.

– А что с ним, когда будет готов?

– Мне на прессу, что ли, сказать?

– Почему нет?

– А зачем нам сопернику давать такую [информацию]?

– Но там что-то серьезное?

– Микротравма. Про него только спрашиваете? Остальные вас не интересуют? Травмированных больше нет?

– Меня интересовал только Галиев. Часто «Ак Барс» пропускает шайбы в конце третьих периодов при равном счете.

– Я же сказал, что индивидуальная ошибка.

– Но это же не первый раз. Какая причина?

– Вы конкретно спросите у человека, какая причина.

– Вот я у вас конкретно спрашиваю.

– Не меня. Это же не я ошибку совершаю.

– Но это же системная ошибка, которая повторяется из матча в матч. Все равно вопросы к тренерскому штабу.

– У нас семь защитников всего. Заменить кого-то очень сложно, – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» проиграл 17 из 29 матчей в сезоне КХЛ. Команда Знарка пропустила 14 шайб в трех последних играх