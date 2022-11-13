Знарок о пропущенных голах в концовках: «Индивидуальная ошибка, спросите причину у человека. Не меня – это же не я ошибку совершаю»
Олег Знарок назвал причину поражения от «Авангарда».
«Ак Барс» проиграл матч со счетом 3:4, ведя 3:2 по ходу игры, но пропустив два гола в третьем периоде.
– Жалко проигрывать такой матч. Впереди неплохо играли, моменты создавали. Индивидуальные ошибки привели к поражению.
– Как оцените физическое состояние в третьем периоде? Потому что во втором было много агрессии. А в третьем – ощущение, что больше доминировал «Авангард».
– Я думаю, что вы ошибаетесь. Мы 10 минут играли в три тройки. Если бы я почувствовал, что было плохое физическое состояние, то мы бы этого не делали бы.
– Почему не играл Станислав Галиев?
– Травмирован.
– А что с ним, когда будет готов?
– Мне на прессу, что ли, сказать?
– Почему нет?
– А зачем нам сопернику давать такую [информацию]?
– Но там что-то серьезное?
– Микротравма. Про него только спрашиваете? Остальные вас не интересуют? Травмированных больше нет?
– Меня интересовал только Галиев. Часто «Ак Барс» пропускает шайбы в конце третьих периодов при равном счете.
– Я же сказал, что индивидуальная ошибка.
– Но это же не первый раз. Какая причина?
– Вы конкретно спросите у человека, какая причина.
– Вот я у вас конкретно спрашиваю.
– Не меня. Это же не я ошибку совершаю.
– Но это же системная ошибка, которая повторяется из матча в матч. Все равно вопросы к тренерскому штабу.
– У нас семь защитников всего. Заменить кого-то очень сложно, – сказал главный тренер «Ак Барса».
«Ак Барс» проиграл 17 из 29 матчей в сезоне КХЛ. Команда Знарка пропустила 14 шайб в трех последних играх
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