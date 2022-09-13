Касатонов о Кубке мира-2024: «Сборная России – достояние нашей страны, руководить ей должна ФХР. Брылин – давно не российский человек, не знает традиций»

считает, что ФХР должна руководить сборной России на Кубке мира.

Ранее появилась информация, что федерация не будет иметь отношения к турниру.

Предполагается, что на нем сыграют только россияне из НХЛ, а возглавить команду может ассистент главного тренера «Нью-Джерси» .

НХЛ объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу формата участия россиян ясности на данный момент нет.

Национальные сборные России были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Российские хоккеисты должны сыграть в чемпионате НХЛ предстоящего сезона, и я считаю, что есть большие шансы на участие сборной России в Кубке мира. На сегодняшний день никаких заявлений и какого-то давления на НХЛ и игроков по обсуждению вопроса игры россиян в лиге нет. С другой стороны, есть еще два года, и ситуация может измениться, но на данный момент сборная России может участвовать.

Пускай это звучит немного пафосно, но сборная России является достоянием нашей страны, и руководство сборной осуществляется ФХР. Поэтому вопросы выступления нашей команды – это прерогатива , которая на полных правах участвует в организации любого турнира с ИИХФ и НХЛ, и только федерация может решать вопросы по составу сборной.

Да и тренерский штаб [Алексея] Жамнова назначен с прицелом на Олимпийские игры с участием хоккеистов НХЛ. И только с таким регламентом и на таких правах мы должны участвовать в Кубке мира.

Что касается Брылина, то если смотреть реально на вещи, он давно не российский человек. Да, у него есть опыт, но он никогда не был главным тренером и не знает традиций нашей сборной. Еще раз подчеркну, что у нас есть штаб, куда входят люди с большим опытом», – считает двукратный олимпийский чемпион и бывший генменеджер сборной России.