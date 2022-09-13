Касатонов о Кубке мира-2024: «Сборная России – достояние нашей страны, руководить ей должна ФХР. Брылин – давно не российский человек, не знает традиций»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Алексей Жамнов Сергей Брылин НХЛ Алексей Касатонов Кубок мира ТАСС Хоккей

Алексей Касатонов считает, что ФХР должна руководить сборной России на Кубке мира. 

Ранее появилась информация, что федерация не будет иметь отношения к турниру.

Предполагается, что на нем сыграют только россияне из НХЛ, а возглавить команду может ассистент главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин

НХЛ объявила о намерении провести турнир в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. По поводу формата участия россиян ясности на данный момент нет.

Национальные сборные России были отстранены от участия в турнирах ИИХФ 2022 и 2023 года.

«Российские хоккеисты должны сыграть в чемпионате НХЛ предстоящего сезона, и я считаю, что есть большие шансы на участие сборной России в Кубке мира. На сегодняшний день никаких заявлений и какого-то давления на НХЛ и игроков по обсуждению вопроса игры россиян в лиге нет. С другой стороны, есть еще два года, и ситуация может измениться, но на данный момент сборная России может участвовать.

Пускай это звучит немного пафосно, но сборная России является достоянием нашей страны, и руководство сборной осуществляется ФХР. Поэтому вопросы выступления нашей команды – это прерогатива ФХР, которая на полных правах участвует в организации любого турнира с ИИХФ и НХЛ, и только федерация может решать вопросы по составу сборной.

Да и тренерский штаб [Алексея] Жамнова назначен с прицелом на Олимпийские игры с участием хоккеистов НХЛ. И только с таким регламентом и на таких правах мы должны участвовать в Кубке мира.

Что касается Брылина, то если смотреть реально на вещи, он давно не российский человек. Да, у него есть опыт, но он никогда не был главным тренером и не знает традиций нашей сборной. Еще раз подчеркну, что у нас есть штаб, куда входят люди с большим опытом», – считает двукратный олимпийский чемпион и бывший генменеджер сборной России. 

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