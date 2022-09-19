Жамнов о том, что ФХР не будет причастна к Кубку мира: «У меня чуть другая информация, но говорить о ней не буду. Потом будут спрашивать, откуда она»

прокомментировал сообщение о том, что ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира.

– Была информация, что сборная России может выступить на Кубке мира, но ФХР не будет к этому причастна, а команда будет целиком составлена из россиян, выступающих в НХЛ. Вы находитесь на связи со многими нашими хоккеистами за океаном, насколько это возможно, что они говорят об этом?

– Ну, у нас журналисты любят собирать то, что кто-то сказал, а сути никто не знает. Думаю, что в федерации больше владеют информацией, потому что она на контакте с и НХЛ. Плюс сами игроки в НХЛ тоже владеют этой ситуацией.

Я что-то не слышал громких заявлений ни с одной из сторон по этому турниру, поэтому все будет более-менее понятно ближе к срокам проведения этого турнира.

У меня чуть другая информация, но говорить о ней не буду, потому что потом будут спрашивать, откуда она, – сказал главный тренер сборной России.

ФХР не будет иметь отношения к Кубку мира, на турнире сыграют только россияне из НХЛ. Брылин может возглавить команду («Матч ТВ»)