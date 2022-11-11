Виктор Козлов: «Раскрываться с «Авангардом» – чересчур. Науменков – лидер команды, должен через себя пропускать, ошибки все допускают»

поделился мнением после поражения от (3:4 Б).

– Хороший матч с нашей стороны, играли против сильного соперника.

Понравилось, что, проигрывая в третьем периоде, придерживались плана, четко играли, не сбились в индивидуальные действия не стали таскать шайбу по одному.

Мы сравняли и повели. Потом соперник за счет мастерства сравнял.

А буллиты есть буллиты. Важно, что ребята поверили, что, играя до конца, мы можем вытаскивать матчи. Это все процесс. Хорошо, что это происходит сейчас. Есть время на обучение.

– Как Михаилу Науменкову реагировать на автогол и удаление?

– Забыть как можно скорее. Ошибки все допускают. Но лидер команды должен через себя пропускать это.

– Чем объяснить большое количество бросков мимо ворот?

– Они много блокировали. Наши игроки пытались бросать через защитников.

– В первых матчах удавались буллиты, сейчас – нет. Это психология?

– Первую часть чемпионата били одни, потом что-то не пошло и сегодня били совсем другие. Буллиты – это процесс, это можно тренировать. Это психология и мастерство. Есть над чем работать.

– Как уделяли внимание психологии перед принципиальным матчем?

– Это напряженность и прелесть хоккея. Ради этого зрители и приходят на трибуны. В принципе играли две хорошо организованные команды.

– Почему провалились в первом периоде?

– Мы же тоже играем против команды, которая умеет атаковать и обороняться. На мой взгляд, раскрываться с ними было чересчур. Мы четко сыграли в обороне и имели несколько моментов.

– Как удалось раскрыть ?

– Сергей и в прошлом году много забивал, он хороший игрок, мастеровитый. Хорошо находит партнеров, не отбрасывается от шайбы, много делает для команды, – сказал главный тренер .