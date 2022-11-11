Защитник «Салавата» Науменков рукой закинул шайбу в свои ворота в матче с «Авангардом». Гол записали на Брюквина
Михаил Науменков забил гол свои ворота в матче с «Авангардом».
«Салават Юлаев» принимает омскую команду в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
В начале второго периода «Авангард» открыл счет в матче. Защитник Алексей Береглазов вошел в зону по левому флангу и отправил шайбу в лицевой борт, от которого она отскочила на пятак.
В результате серии рикошетов шайба оказалась в воздухе перед голкипером уфимцев Ильей Ежовым, после этого защитник Михаил Науменков рукой закинул шайбу в свои ворота.
Гол записали на нападающего «Авангарда» Владимира Брюквина.
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