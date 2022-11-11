Защитник «Салавата» Науменков рукой закинул шайбу в свои ворота в матче с «Авангардом». Гол записали на Брюквина

Михаил Науменков забил гол свои ворота в матче с «Авангардом».

принимает омскую команду в игре Фонбет чемпионата .

В начале второго периода открыл счет в матче. Защитник Алексей Береглазов вошел в зону по левому флангу и отправил шайбу в лицевой борт, от которого она отскочила на пятак.

В результате серии рикошетов шайба оказалась в воздухе перед голкипером уфимцев Ильей Ежовым, после этого защитник рукой закинул шайбу в свои ворота.

Гол записали на нападающего «Авангарда» Владимира Брюквина.