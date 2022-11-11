Науменков получил 5+20 за подножку Береглазову в игре с «Авангардом». Ранее защитник «Салавата» забил в свои ворота

удален до конца матча против .

В третьем периоде защитник получил большой дисциплинарный штраф до конца игры в результате единоборства с хоккеистом «ястребов» Алексеем Береглазовым.

Главные арбитры встречи приняли решение о наложении большого штрафа на игрока уфимцев после видеопросмотра. В официальном протоколе говорится о том, что Науменков удален за подножку.

Во втором периоде матча «Авангард» забил первый гол после того, как Науменков собственной рукой закинул шайбу в свои ворота.