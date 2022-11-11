Гендиректор «Салавата»: «Похорошел «Авангард» после 0:5. Обидное поражение при хорошей игре»

Генеральный директор прокомментировал поражение от Авангарда».

Уфимская команда проиграла со счетом 3:4 в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата .

«Похорошел после 0:5. Обидное поражение при хорошей игре. Где-то не хватило хладнокровия и чего-то еще», – написал Ринат Баширов.

«Салават Юлаев» и «Авангард» провели первую очную встречу в этом сезоне 4 октября.

Тогда команда из Башкортостана одержала победу со счетом 5:0. С тех пор у «ястребов» сменился тренер – Михаил Кравец сменил Дмитрия Рябыкина.

«Авангард» выиграл 6-й матч подряд, отыгравшись на 58:19 и победив «Салават» по буллитам