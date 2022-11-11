Буше набрал очки в 6-м матче подряд, он забил победный буллит «Салавату». У Найта 1+1, 6 бросков, 20 из 26 на вбрасываниях и 24 минуты на льду
Рид Буше забил победный буллит в ворота «Салавата Юлаева».
«Авангард» одержал победу над уфимской командой (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Американский нападающий также отметился голевой передачей в третьем голе «ястребов», когда в третьем периоде счет в игре сравнял Корбан Найт.
Буше продлил свою результативную серию до шести матчей, в рамках которой набрал 9 (6+3) очков. Всего на его счету в этом сезоне 31 (18+13) балл в 29 матчах.
В свою очередь, Найт набрал 2 (1+1) балла в матче с «Салаватом». Также канадец нанес 6 бросков по воротам, выиграл 20 из 26 вбрасываний (76%) и провел на льду 24 минуты и 2 секунды.
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