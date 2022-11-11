Иван Николишин о разговорах про блат: «От этого никуда не деться, у отца великая карьера позади. В 10 лет думал о выборе между хоккеем и футболом»

Форвард высказался о разговорах про блат.

Его отец ранее выступал за клубы НХЛ и сборную России, впоследствии стал тренером. Сейчас занимает должность главы Федерации хоккея Москвы.

– Ходили ли на матчи папы в Америке? Выводил ли он на лед?

– Конечно, ходили и переживали, каждую выездную игру смотрели, постоянная поддержка была. Впервые встал на лед, наверное, на каком-то тренировочном катке, куда разрешалось брать детей, отец нас с братом туда взял.

– Любого сына хоккеиста, даже Владимира Тарасенко, записывают в «блатные». Часто ли слышали это, как реагируете?

– Конечно, постоянно слышу, и от этого никуда не деться. У отца великая карьера позади, будут с ним сравнивать, говорить, что все благодаря ему. Стараешься не переживать и не думать об этом, работать, быть перед собой честным. Я спокойно отношусь к этим словам.

– Не хотелось выбрать другую профессию, чтобы тень отца не давила?

– Я спокойно отношусь к давлению. Но вообще думал о выборе между хоккеем и футболом, и по сей день мне очень футбол нравится.

– Насколько реальной была возможность уйти в футбол?

– Был момент, когда друг отца видел набор в школу «Динамо». Мне было 10 лет, после тренировки подошел тренер и говорит: переходи к мальчишкам 12-летним, на два года старше, возьмем в команду. Я сказал: нет, спасибо, хочу быть как папа, хочу быть в хоккее, – сказал Николишин.