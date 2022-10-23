Николишин сделал хет-трик в матче со «Спартаком». За счет его шайб на 56-й и 57-й минутах «Амур» ушел с 1:3 и перевел игру в овертайм
Иван Николишин сделал хет-трик в матче со «Спартаком».
Форвард «Амура» забросил все 3 шайбы своей команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским клубом (3:4 ОТ).
Голы на 56-й и 57-й минутах позволили хабаровчанам перевести игру в овертайм.
В 21 игре сезона у Николишина стало 17 (8+9) очков. Он повторил личный рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат.
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