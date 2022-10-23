сделал хет-трик в матче со .

Форвард забросил все 3 шайбы своей команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским клубом (3:4 ОТ).

Голы на 56-й и 57-й минутах позволили хабаровчанам перевести игру в овертайм.

В 21 игре сезона у Николишина стало 17 (8+9) очков. Он повторил личный рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат.