Николишин сделал хет-трик в матче со «Спартаком». За счет его шайб на 56-й и 57-й минутах «Амур» ушел с 1:3 и перевел игру в овертайм

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Иван Николишин сделал хет-трик в матче со «Спартаком».

Форвард «Амура» забросил все 3 шайбы своей команды в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с московским клубом (3:4 ОТ). 

Голы на 56-й и 57-й минутах позволили хабаровчанам перевести игру в овертайм. 

В 21 игре сезона у Николишина стало 17 (8+9) очков. Он повторил личный рекорд по заброшенным шайбам за один регулярный чемпионат. 

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