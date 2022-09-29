Николишин стал президентом Федерации хоккея Москвы

Андрей Николишин назначен президентом Федерации хоккея Москвы.

Сегодня, 29 сентября, состоялось внеочередное общее собрание ФХМ.

В заседании приняли участие 23 делегата. Они приняли заявление Сергея Менделеева о досрочном прекращении полномочий, после чего состоялись внеочередные выборы президента Федерации хоккея Москвы.

Общее собрание единогласно поддержало кандидатуру Николишина.

Андрей Николишин – чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр. После завершения игровой карьеры он работал тренером в , , , а также занимал должность скаута . В сезоне-2020/21 он был консультантом .