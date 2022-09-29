Николишин стал президентом Федерации хоккея Москвы

Андрей Николишин назначен президентом Федерации хоккея Москвы.
Сегодня, 29 сентября, состоялось внеочередное общее собрание ФХМ.
В заседании приняли участие 23 делегата. Они приняли заявление Сергея Менделеева о досрочном прекращении полномочий, после чего состоялись внеочередные выборы президента Федерации хоккея Москвы.
Общее собрание единогласно поддержало кандидатуру Николишина.
Андрей Николишин – чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр. После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Тракторе», «Амуре», «Динамо», а также занимал должность скаута «Чикаго». В сезоне-2020/21 он был консультантом «Куньлуня».