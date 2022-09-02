Иван Николишин о проблемах с клюшками из-за санкций: «Если руки нормальные, можем и русскими, и нерусскими играть. Какая разница?»

высказался о дефиците клюшек от иностранных производителей из-за санкций.

– Сейчас многие российские хоккеисты признаются, что из-за санкций есть дефицит клюшек иностранного производства. Вы с этим сталкиваетесь?

– Думаю, сейчас в каждой команде есть проблемы из-за ситуации в мире. Но стараемся, выкручиваемся. Грех жаловаться, что только у нас это. Думаю, у всех такие проблемы.

– Как выкручиваетесь?

– Есть российские клюшки. У кого-то остались иностранные с прошлого сезона. К кому-то они все-таки приходят. Не думаю, что стоит на этом акцентировать внимание. Все идет своим чередом.

Российские клюшки, если понадобится, потянут в плане качества. Если руки нормальные, то можем играть и русскими, и нерусскими (улыбается). Какая разница? – сказал форвард .

Из-за санкций у клубов КХЛ проблемы с экипировкой: производители уменьшают поставки в Россию