Андрей Свечников стал 2-й звездой дня в НХЛ
Андрей Свечников стал 2-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Вегаса» Джек Айкел с 4 (3+1) очками в матче с «Баффало» (7:4). Хет-трик в ворота бывшей команды стал для него 3-м в лиге.
Вторая звезда – форвард «Каролины» Андрей Свечников с хет-триком в ворота «Эдмонтона» (7:2). Россиянин во второй раз в сезоне забросил 3 шайбы в ворота «Ойлерс» и достиг отметки 100 голов в лиге.
Третья звезда – капитан «Нью-Джерси» Нико Хишир с дублем в ворота «Оттавы» (4:3 ОТ). Его гол в овертайме принес команде 8-ю победу подряд.
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