Андрей Свечников стал 2-й звездой дня в НХЛ.

Андрей Свечников стал 2-й звездой дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард с 4 (3+1) очками в матче с «Баффало» (7:4). Хет-трик в ворота бывшей команды стал для него 3-м в лиге.

Вторая звезда – форвард «Каролины» с хет-триком в ворота «Эдмонтона» (7:2). Россиянин во второй раз в сезоне забросил 3 шайбы в ворота «Ойлерс» и достиг отметки 100 голов в лиге.

Третья звезда – капитан с дублем в ворота «Оттавы» (4:3 ОТ). Его гол в овертайме принес команде 8-ю победу подряд.