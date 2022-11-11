Андрей Свечников вышел на чистое 3-е место в гонке снайперов НХЛ с 11 шайбами в 14 матчах

Андрей Свечников вышел на 3-е место в гонке снайперов с 11 шайбами в 14 матчах.

Сегодня форвард «Каролины» сделал хет-трик в матче с «Эдмонтоном» (7:2).

Россиянин вышел на 3-е место в гонке снайперов. Впереди только («Эдмонтон», 15 шайб в 15 играх) и ( , 12 шайб в 13 играх).

По 10 шайб на счету имеют Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Габриэль Виларди («Лос-Анджелес»), Тейдж Томпсон («Баффало»), ( ).

Андрей Свечников сделал 2-й хет-трик в сезоне, став 1-й звездой матча с «Эдмонтоном». Он забил 100-й гол в НХЛ