«Вегас» одержал 9-ю победу подряд, обыграв «Баффало» (7:4). Айкел сделал хет-трик в ворота бывшей команды

«Вегас» обыграл и одержал 9-ю победу подряд, Айкел сделал хет-трик.

«Голден Найтс» были сильнее «Сэйбрс» (7:4) в матче регулярного чемпионата . Клуб во 2-й раз в истории одержал 9 побед подряд (рекорд – 10 в сезоне-2020/21).

С 26 очками в 15 матчах «рыцари» лидируют в Западной конференции и лиге в целом (по потерянным очкам делят 1-е место с «Бостоном»).

Форвард сегодня набрал 4 (3+1) очка в матче против своей бывшей команды. Хет-трик стал для него 3-м в карьере в лиге.

В текущем сезоне на счету 26-летнего нападающего стало 19 (9+10) очков в 15 играх.