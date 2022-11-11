«Нью-Джерси» выиграл 8 матчей подряд и идет на 2-м месте на Востоке. У «Оттавы» – 7-е подряд поражение

выиграл 8 матчей подряд.

Сегодня «Девилс» обыграли «Оттаву» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате . Команда выдала лучшую серию побед, начиная с 2011 года (8).

Всего в истории клуба было только 4 более длинных победных серии (13 в сезоне 2000/01, 11 – 2005/06, 9 – 2005/06 и 2007/08).

С 22 очками в 14 матчах клуб лидирует в Столичном дивизионе и идет на 2-м месте в таблице Восточной конференции.

В свою очередь, для «Сенаторс» поражение стало уже 7-м подряд. Канадский клуб с 9 очками в 13 играх идет последним в Атлантическом дивизионе и предпоследним на Востоке.