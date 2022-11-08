«Если поставить хоккеистов НХЛ на большие площадки, их игра поменяется. Могу только сказать, что мне нравится уровень КХЛ». Хмелевски не стал сравнивать лиги

оценил уровень КХЛ.

– Следили ли за чемпионатом КХЛ раньше? Какие команды знали?

– Знал большие команды, такие как , «Ак Барс», СКА, ЦСКА, «Спартак». Не всегда следил за КХЛ, может быть, только за последними сериями Кубка Гагарина, например, кто там выиграл чемпионат.

– Насколько сильно отличается тренировочный процесс в Уфе от североамериканского этапа карьеры?

– Я бы сказал, что в Уфе тренировочный процесс почти такой же, как в Америке, потому что Виктор Николаевич Козлов играл в НХЛ и взял много опыта оттуда. Понятно, что к началу сезона нужно было подготовиться, много кататься, а сейчас тренировки изменились, мы делаем все коротко, знаем, над чем нужно работать.

– Как оцените общий уровень Фонбет Чемпионата КХЛ? Вам есть с чем сравнить…

– Многие люди задают мне этот вопрос, но я не буду сравнивать, потому что здесь другой хоккей. Площадки больше, все в игре меняется.

Если вы возьмете игроков из НХЛ и поставите их на большие площадки, то их игра поменяется. Могу только сказать, что мне нравится уровень КХЛ. Я чувствую, как тяжело и то, что ты должен стараться каждый день, потому что ты не знаешь, в каком состоянии подойдет к игре твой соперник.

Например, на прошлой неделе мы дома проиграли «Амуру», несмотря на то, что идем в числе лидеров, а они были на последнем месте в конференции. Исходя из этого, нет разницы, какой у тебя соперник – ты всегда можешь выиграть или проиграть, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».