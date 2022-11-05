Хмелевски о КХЛ: «Многие думают, что сюда едут, чтобы улучшать статистику. Наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне»

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Саша Хмелевски считает, что в КХЛ важно хорошо играть в обороне. 

– Как вам уровень КХЛ после Северной Америки, НХЛ? Ожидания совпадают с реальностью?

– Тяжелая лига. Многие люди думают, что сюда приезжают, чтобы забивать голы, улучшать статистику. Но здесь наоборот, надо в первую очередь хорошо играть в обороне. Здесь не только важна атака.

– Нельзя сравнить с АХЛ, что это более взрослая лига?

– Не могу так сказать. В каждой лиге есть свои вещи, АХЛ – очень сложная лига.

– Самое сложное в адаптации?

– Размер площадок. Например, в Уфе она у нас больше, чем здесь в Казани, – сказал форвард «Салавата Юлаева»

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