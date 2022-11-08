Хмелевски о любимых блюдах в России: «Творог, оливье и пельмени. Куда бы я ни шел в Уфе, люди меня узнают – не ожидал»
Саша Хмелевски назвал свои любимые блюда в России.
– Расскажите, что первым бросилось в глаза, когда только приехали в Уфу из Америки?
– Меня удивило то, насколько здесь любят хоккей. Люди из Башкортостана – добрые. Везде, куда бы я ни шел, люди меня узнают. Если честно, не ожидал!
Когда я только приехал в Уфу, то думал, что буду просто играть, стараться помогать команде, а тут такое внимание. Конечно, это приятно!
– Какое у вас любимое блюдо в России?
– Мне нравится творог, салат «Оливье» и пельмени, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
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