Саша Хмелевски: «Не ожидал, что меня выберут на Матч звезд. У «Салавата» лучшие фанаты»

Саша Хмелевски высказался о том, что он был выбран на Фонбет Матч Звезд КХЛ.

– Вас выбрали на Матч звезд КХЛ. Как отреагировали на это событие?

– Спасибо большое фанатам, что они так голосовали за меня. Многие игроки в команде могли туда попасть. У нас много классных хоккеистов и достойных ребят. Счастлив, что меня выбрали.

Это индивидуальная вещь. Сейчас я сконцентрирован на игре команды, но, когда придет время, буду счастлив оказаться в Челябинске. Я не ожидал, что меня выберут. У нас лучшие фанаты, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».

Радулов, Толчинский, Никишин и Нестеров выбраны на Матч звезд КХЛ после голосования болельщиков