0

Козлов после 1:4 от «Динамо»: «Салавату» надо перестать стрелять себе в ногу, быть дисциплинированнее. Надеюсь, мы повзрослеем»

Виктор Козлов подвел итоги игры с «Динамо» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Салават» на выезде потерпел поражение со счетом 1:4. 

«Очень много удалений. И в прошлом году в матче с «Динамо» нахватали, и сегодня, которые в принципе ломают игру и позволяют сопернику перехватывать инициативу. Были у нас моменты, которые не реализовали, но это все было эпизодически. На мой взгляд, мы должны играть более дисциплинированно.

«Динамо» действовало хорошо, но мы проиграли сами себе, допуская ошибки. Нам надо перестать, как это сейчас модно говорить, стрелять себе в ногу. «Динамо» сегодня нас за это наказывало. Согласен, что эпизодически сегодня играли неплохо, однако уже должны повзрослеть и начать понимать, что поиграться и выиграть – это большая разница.

Мы не хотим менять рисунок игры, но должны понимать ответственность в определенные моменты. Это приходит с опытом. И надеюсь, что быстрее повзрослеем и быстрее перестанем не вынуждено ошибаться из-за желания сделать больше.

Из-за того, что эмоции перехлестывают, начинаем делать что-то лишнее, либо совершаем какие-то невынужденные нарушения. Это та золотая середина, где должны быть горячее сердце и холодная голова. Чем быстрее это поймаем, тем быстрее станем сильнее», – сказал главный тренер «Салавата». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
