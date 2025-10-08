«Вегас» и Айкел договорились о контракте на 108 млн долларов и 8 лет (TSN)

«Вегас» подпишет контракт с Джеком Айкелом на 108 млн долларов и 8 лет.

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Голден Найтс» и 28-летний форвард продлят соглашение на 8 лет.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) по новому контракту составит 13,5 миллиона долларов в год, договор начнет действовать со следующего сезона. У нападающего остался еще один год по действующему договору с кэпхитом 10 млн долларов.

Айкел стал игроком «Вегаса » в 2021 году, перейдя из «Баффало». Он провел за клуб 281 матч с учетом плей-офф и набрал 296 (110+186) очков. Форвард выиграл Кубок Стэнли в 2023 году.