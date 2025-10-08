23

«Вегас» и Айкел договорились о контракте на 108 млн долларов и 8 лет (TSN)

«Вегас» подпишет контракт с Джеком Айкелом на 108 млн долларов и 8 лет.

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Голден Найтс» и 28-летний форвард продлят соглашение на 8 лет.

Средняя годовая зарплата (кэпхит) по новому контракту составит 13,5 миллиона долларов в год, договор начнет действовать со следующего сезона. У нападающего остался еще один год по действующему договору с кэпхитом 10 млн долларов.

Айкел стал игроком «Вегаса» в 2021 году, перейдя из «Баффало». Он провел за клуб 281 матч с учетом плей-офф и набрал 296 (110+186) очков. Форвард выиграл Кубок Стэнли в 2023 году.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: TSN
logoДаррен Дрегер
logoНХЛ
logoВегас
деньги
logoДжек Айкел
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Макдэвид назван фаворитом на «Харт Трофи» по версии The Athletic – 51,4% голосов. Маккиннон с 17,1% – 2-й, Капризов делит 3-е место, Кучеров с 2,9% – 6-й
19сегодня, 09:14
Овечкин выбьет 30+ голов, Капризов – 100 очков, а «Вегас» возьмет кубок. Наши прогнозы на НХЛ-2025/26
92вчера, 19:00
Самые богатые русские в НХЛ-2025/26: Капризов еще не первый, Проворов догнал Овечкина
76 октября, 17:50
Главные новости
Федор Конюхов о недопуске России на Олимпиаду: «Я бы не унижался. Через год-два все наладится, спортсмены должны готовиться сразу начать выигрывать»
415 минут назад
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Бостоном», «Монреаль» – с «Торонто», «Вегас» против «Лос-Анджелеса», «Эдмонтон» встретится с «Калгари»
8142 минуты назад
Ларионов про 5 поражений СКА подряд: «Сейчас не до историй о «Детройте». Команда только формируется, мы хотим побеждать и будем. Не хватает уверенности, поэтому забиваем очень мало»
444 минуты назад
Кудашов о 4:1: «Салават» понравился, организованная команда. Не хочу выделять Подъяпольского. У «Динамо» 2 хороших вратаря, Моторыгин вытаскивает команду в определенный момент»
1сегодня, 20:42
Козлов после 1:4 от «Динамо»: «Салавату» надо перестать стрелять себе в ногу, быть дисциплинированнее. Надеюсь, мы повзрослеем»
3сегодня, 20:04
Баландин о Ларионове: «Ненормально, когда убираешь игрока и ставишь сына на его место. Болельщики это видят. Ему не удается поднять СКА в лидеры»
11сегодня, 19:50
Ларионов о переводе Ларионова-младшего на фланг вместо Короткого: «Они договариваются сами, кто-то посильнее, кто-то послабее на вбрасываниях. Это их территория»
7сегодня, 19:09
«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, команда Кудашова – 5-я на Западе. У «Салавата» 8 поражений в 11 играх
14сегодня, 18:55
КХЛ. «Динамо» Москва победило «Салават Юлаев», «Автомобилист» обыграл СКА
146сегодня, 18:53
Овечкин навестил 4-летнюю девочку Санни, которая болеет лейкемией, перед матчем «Вашингтона» с «Бостоном»
2сегодня, 18:43Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Дюбе о секрете спортивного долголетия Овечкина: «Он русский. Вы сделаны по-другому, еда тут другая. Он заботится о себе, своем теле, каждый день в зале по несколько часов»
8 минут назад
Глотов о любви к хоккею: «Идет с детства, тогда не было соцсетей, гаджетов. Родители поддерживали, создавали условия. Мы не жили богато: ездили на метро, но у меня всегда были новые коньки – это дорогого стоит»
сегодня, 20:17
Генменеджер «Авангарда» о несостоявшемся переходе Хмелевски из «Салавата»: «Обижен ли я? Нет, это часть бизнеса. Но выводы сделали»
3сегодня, 19:40
Эткинсон подпишет с «Коламбусом» контракт на день и завершит карьеру перед игрой с «Колорадо». 36-летний форвард – лучший бомбардир и снайпер «Блю Джекетс» в Кубке Стэнли
1сегодня, 19:26
Форвард «Шанхая» Вагнер: «Мне повезло сыграть против Овечкина в НХЛ. С Ковальчуком мы были в «Лос-Анджелесе», он один из лучших игроков, что я видел»
сегодня, 18:27
«Сент-Луис» подписал контракт с Георгием Романовым на год. Вратарь будет отправлен в АХЛ
сегодня, 18:13
Каменский о Малкине: «Легенда «Питтсбурга». Он выиграл три Кубка Стэнли, хоккеист высшего класса»
сегодня, 17:50
Генменеджер «Сибири» об отставке Епанчинцева: «В прошлом сезоне команда кувыркалась: то хороший отрезок, то безобразный. Изменений не увидели, дальше тянуть было нельзя»
1сегодня, 17:24
Форвард «Шанхая» Вагнер о КХЛ: «Вторая лига мира. В НХЛ самые топовые игроки, нет возможности безнаказанно допустить ошибку. Уровень примерно одинаковый»
2сегодня, 16:50
Бабаев хотел бы, чтобы Кузнецов дебютировал за «Металлург» в игре с «Торпедо». После прошлого матча Разин и Исаков устроили потасовку
3сегодня, 16:40